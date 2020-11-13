Fahrettin Koca'dan müjde: Büyük ilerlemeler var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim.'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda artış gösteren vaka ve ağır hasta sayılarının ardından vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; ''Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.''