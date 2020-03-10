Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in virüsle mücadelede başarılı olduğunu; ancak İran ve İtalya'nın önlemler konusunda geciktiğini söyledi. Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'nin Çin ve İran konusundaki kararların zamanında devreye sokulduğunu ifade etti.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu an tanısı konulmuş herhangi bir koronovirüs vakası olmadığını söyledi. Tespit edilmemiş ancak virüs taşıyan vatandaşların olabileceğini belirten Koca, özellikle 60 yaş üstü bireylerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini kaydetti.

Fahrettin Koca, Habertürk canlı yayınında koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de henüz bir vaka görülmediğini ancak bunun görülmeyeceği anlamı taşımadığını söyleyen Koca, okullardaki tatillerin öne çekilebileceğini kaydetti. Koca, yurtdışından gelenlerin istedikleri taktirde sağlık kuruluşlarından 14 gün tatil alabileceklerini söyledi. İşte Koca'nın canlı yayındaki o sözleri:

"Şu an Türkiye'de tespit edilmiş herhangi bir vaka yok. Ben hatta bugün örnek verdim. Bir şekilde toplumda varlığı sizin tespit etmenizle mümkün. Bu dönemde herhangi bir hastalık belirtisi bulunmayan herhangi bir şikayeti olmayan ama bu virüsü taşıyan kişi olabilir mi? Olabilir ama bu hastalık belirtisi olmadığı için bize başvurmamıştır ve tespit edilmemiştir. Bu yarın olmayacağı anlamına gelmez. O nedenle dikkatli olmak gerekiyor.

60 yaş üstündekilere uyarı

Varmış gibi vatandaşlarımızdan taleplerimiz var. Özellikle yaşlıları çok etkilediği için yaşlı kesimin evden çıkmamasını, mümkün mertebe zorunlu olmadan 60 yaş üstü vatandaşımızın dışarı çıkmamasını, kalabalık ortamlara girmemesini özellikle istiyorum.

Tetkik merkezlerinin sayısı artırılıyor

Bizim hazırladığımız rehbere göre şüphelenilen, hangi vakalarda şüphelenilmesi gerektiği olası vaka tanımı var. Bu durumda şüphe taşıyanlardan her kurum alabilir. Biz bu tetkikin yani numunelerin çalışılma merkezlerini artırdık biliyorsunuz. Sadece Ankara'daydı. İran ile sınırları kapatmamız nedeniyle Erzurum'a taşıdık. İstanbul'da hızla devreye girdi. Adana, Antalya, İzmir ve Samsun'da da önümüzdeki günlerde de devreye girecek.

"Tatil gündemde yok ama ara tatil öne çekilebilir"

Okulların tatili şu an gündemimizde yok. Okullarla ilgili süreçte Bilim Kurulu gündemine alır. Sadece bu dönemde yapılabilecek olan belki tatilleri erkene alınabilir. Bununla ilgili net bir şey söylemiyorum. Bilim Kurulu karar verecektir."