Fahrettin Koca'dan İzmir uyarısı: Yüzde 42 artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İzmir'de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var. İzmir'de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor.'' açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Koca, artan vaka sayılarının ardından vatandaşları uyarmaya devam ederken İzmir'le ilgili önemli bir bilgi paylaştı.

Bakan Koca, ''İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz.

Zatürre oranında düşüş var

Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum.'' açıklamasını yaptı.

Koca'dan 'babayiğit'lere koronavirüs mesajı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. 'Bana bir şey olmaz' diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" ifadesini kullandı.