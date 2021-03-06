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Fahrettin Koca'dan cumartesi paylaşımı: Devamı, kıymetini bilmemize bağlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, kısıtlamasız geçirilen ilk cumartesi günü için "Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı.

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1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme adımlarıyla beraber hafta sonu kısıtlamarında da değişikliğe gidildi. Buna göre cumartesi kısıtlaması artık hiçbir ilde olmayacak. Pazar günleri de sadece çok yüksek riskli ve yüksek riskli kategorisinde yer alan illerde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

''Devamı, kıymetini bilmemize bağlı"
Kararların uygulanmaya başlamasının ardından üç buçuk ay sonra ilk kez cumartesi gününü kısıtlamasız geçiren vatandaşlar, sokağa çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" ifadelerini kullandı.

''Kurallara uyalım''
Fahrettin Koca, daha sonra yaptığı diğer paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı; ''Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. "Zor günlere dönüş yolunu kapatalım; dışarı çıkıyorsak, maske takalım.''

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