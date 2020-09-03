Fahrettin Koca en çok vaka Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde en fazla artış Ankara'da olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada il il riskli bölgelere dikkat çekerken, Ankara'daki tablonun İstanbul'un iki katı olduğunu ve vaka sayılarının artarak devam ettiğini açıkladı.
114
İşte Ankara ilçelerinde koronavirüs haritasındaki son durum
214
Kahramankazan
314
Altındağ
414