Fahrettin Koca en çok vaka Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe son durum

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada il il riskli bölgelere dikkat çekerken, Ankara'daki tablonun İstanbul'un iki katı olduğunu ve vaka sayılarının artarak devam ettiğini açıkladı.