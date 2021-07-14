Fahrettin Koca duyurdu! İşte vaka sayısı ile aşılamanın en fazla ve en az olduğu şehirler
Sağlık Bakanı Fahrettin koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri duyurdu. Artışta batı illerinden sadece Antalya ilk 5'e girerken, aşılamaa rekor yüzde 82 ile Muğla'nın oldu... İşte Türkiye'nin koronavirüs ve aşı haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre bir haftalık vaka artış haritasını açıkladı. En çok vaka artışı görülen 5 il alarm verirken, vaka sayısı en çok azalan 5 il umut verdi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin aşılama tablosunu da açıkladı. Tabloya göre yüzde 82,9 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla oldu. Sağlık Bakanı Koca'dan aşı çağrısı geldi.
Vaka sayısı en çok azalan 5 şehir
3-9 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" çağrısı yapan Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum olduğunu bildirdi.
An çok vaka artışı olan 5 şehir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, bir haftada en çok vaka artıyı görülen iller Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari oldu.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de durum ne?
Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 59.10, İstanbul'da 56.75, İzmir'de 22.16 oldu.