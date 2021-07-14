Fahrettin Koca duyurdu! İşte vaka sayısı ile aşılamanın en fazla ve en az olduğu şehirler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre bir haftalık vaka artış haritasını açıkladı. En çok vaka artışı görülen 5 il alarm verirken, vaka sayısı en çok azalan 5 il umut verdi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin aşılama tablosunu da açıkladı. Tabloya göre yüzde 82,9 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla oldu. Sağlık Bakanı Koca'dan aşı çağrısı geldi.