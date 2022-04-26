Fahrettin Koca duyurdu Bilim Kurulu bugün son kez toplandı maske yasağı kararını Erdoğan açıklayacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısı" dediği toplantı başladı. Toplantı sonrası Bakan Koca tarihi kararları açıklayacak. Kapalı alanlarda, okullarda, uçak, otobüs, tren ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu tarihe karışıyor. Son dakika bilgisine göre, Bilim Kurulu'nun aldığı kararları saat 15:00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu’nun, "en önemli toplantılarından biri” için bugün toplanacağını duyurmuştu. Toplantı Bakan Koca başkanlığında başladı. Toplantıda, koronavirüs salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek ve maske yasakları görüşülecek.

Bilim Kurulu devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonunda saat 15:00'te açıklama yapacağı duyuruldu. Bilim Kurulu kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacak olması, maske yasağının kesinlikle kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.

'Son toplantı' vurgusu dikkat çekti!

Bakan Koca toplantının başladığını, 16 Temmuz 2020 günü yaptığı "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım" paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından şu cümleyle duyurdu: "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı." Bakan Koca'nın 'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun son toplantısı' vurgusu dikkat çekti. Covid-19 Bilim Kurulu'nun bu toplantının ardınan lağvedileceği iddiası gündeme geldi.

Adıyaman'dan mesaj verdi: Ben artık tokalaşıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hafta sonu Adıyaman'da maske takmayıp, vatandaşlarla tokalaşması, öğrencilerle yanak yanağa fotoğraf çektirmesi dikkat çekmişti. Bakan Koca, "Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz" demişti.

Maske yasağı tarihe karışıyor!

Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde. Bakan Koca'nın son açıklamaları kapalı alanlarda, okullarda, uçak, otobüs, tren ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun kaldırılacağının ilk işareti olarak gösterildi.

Vaka sayısı 2 bini rakamlarda

Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür de 2 binlerde seyrediyor. Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı. Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak.