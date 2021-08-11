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Fahrettin Koca aşıdaki son rakamı duyurdu! 80 milyonu aştı!

Fahrettin Koca aşıdaki son rakamı duyurdu! 80 milyonu aştı!

Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçtiği duyuruldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti."

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