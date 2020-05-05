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Fahrettin Altun'dan Artı Gerçek'in darbe hevesli yazarı Ragıp Zarakolu'ya tepki

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden darbe iması yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren yazıya sert tepki gösterdi.

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Artı Gerçek'ten Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazıda adeta darbe çığırtkanlığı yaptı. Zarakolu, demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yazıya çok sert tepki gösterdi.

Altun şu ifadeleri kullandı:

"Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız."

İşte Altun'un sosyal medya hesabından verdiği o tepki;

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