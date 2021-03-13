Fahrettin Altun: Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın "CHP, İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'u susturmak için kanun teklifi hazırladı" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak muhalefete yönelik "Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar. Susmayacağız" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın "CHP, İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'u susturmak için kanun teklifi hazırladı. İletişim Başkanı'na 'İletişim kurma' diyorlar. Yalanları, iftiraları ve algı operasyonları ellerinde patlayınca deliriyorlar. Hazırladıkları teklif, İletişim Başkanımızın başarısının tescilidir" şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Altun, "Sayın vekilim, hakikate gönül vermiş milyonlarca insanımızla birlikte siz de biz de bunların tüm yalanlarını, iftiralarını ve 5. kol faaliyetlerini her fırsatta yüzlerine vuracağız. Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar. Susmayacağız" dedi.