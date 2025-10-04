Fadik Sevin Atasoy uzun zamandır görünmüyordu! Meğer sebebi...

VEJETERYAN BESLENMİŞ

Jüri üyesi olarak katıldığı Adana Altın Koza Film Festivali’nden dönen Atasoy, Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı. Festival deneyimini anlatırken, "Yanımda herkes döner, kebap yerken ben bol bol humus yedim. Annem de artık vejetaryen oldu, içli köfteyi bile vegan usulü yapmayı öğrendi. 14 yaşımdan beri vejetaryen besleniyorum. Bu beslenme şekli kanserin yavaş ilerlemesinde önemli bir etken oldu" dedi.