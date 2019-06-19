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Facia üçlü fenomenlerinin sulama kanalında yaptıkları "sörf" ilginç anlara sahne oldu

Osmaniye’de sıcaktan bunalan sosyal medya fenomenleri kendi imkanları ile tasarladıkları sörf tahtalarıyla sulama kanalında düşe kalka sörf yaptılar.

Osmaniye’de yaz ayının gelmesiyle artan sıcaklar vatandaşları bunalttı. Çeşitli serinleme yöntemlerine bir yenisini ekleyen sosyal medya fenomeni üç arkadaş kendi imkanları ile tasarladıkları sörf tahtalarıyla tarım arazilerini sulamada kullanılan su kanalında otomobil ile çektikleri sörf tahtalarında düşe kalka sörf yaptılar. İlk denemelerde sörf tahtası üzerinde denge sağlayamayan gençler uzun uğraşlar sonucunda usta bir sörfçü gibi sörf yapmaya başladılar. Sörf tahtasından her düşmelerinde ise daha iyisini yapmak için ayağa kalktılar.

"GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI"

Tüm hazırlıklardan sonra gerekli güvenlik önlemlerini de alan sosyal medya fenomeni üç arkadaş sulama kanalına indirdikleri sörf tahtaları ile gönüllerince eğlendiler. Bir otomobilin yardımı ile çektikleri sörf tahtaları üzerinde denge sağlamaya çalışan fenomenler sıcaklarda serinlemeye bir yeni çeşit daha kattılar.

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