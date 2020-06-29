Facebook'a boykot büyüyor! Mark Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump’ın bir paylaşımı ile alevlenen kampanyaya Starbucks da katıldı. Facebook'a reklam vermeme kararı alan şirketlerin sayısı yüze yaklaşırken bu kampanyanın Facebook'un CEO'su Zuckerberg'e maliyeti 7.2 milyar dolar oldu.
Sosyal medya devi Facebook geçtiğimiz yıllarda patlak veren veri skandalından sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.
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Coca-Cola ve Verizon’un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, ABD Başkanı Donald Trump’ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook’tan reklamlarını çekme kararı almıştı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Trump’ın bir paylaşımı ile alevlenen kampanyaya Starbucks da katıldı.
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Aynı habere göre, geçtiğimiz günlerde başlayan Facebook boykotuna katılarak sosyal medya platformuna reklam vermeme kararı alan şirketlerin sayısı yüze yaklaştı.
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