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Facebook ve Instagram'da 'Putin'e ölüm' demek serbest olacak

Facebook ve Instagram'da 'Putin'e ölüm' demek serbest olacak

Facebook ve Instagram, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle nefret söylemi kurallarını bazı ülkeler için değiştiriyor.

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Buna göre şirket, belirli ülkelerde geçici olarak nefret söylemine izin verecek. Örneğin, “Rus işgalcilere ölüm” demek artık paylaşım kurallarının ihlali olmayacak.

Yeniden yapılanma adı altında Meta ismini alan sosyal medya devi, Rus sivillere yönelik benzer söylemlere izin verilmeyeceğini açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre, “Vladimir Putin’e ölüm”, “Lukaşenko’ya ölüm” demek artık ihlal değil.

Rusya'ya komşu ülkelerde geçerli olacak
Bu geçici kural değişimi, Ermenistan, Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Ukrayna’da geçerli olacak.

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