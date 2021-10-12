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Facebook ve Gmail çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor

Facebook ve Gmail çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor

Dünyadaki internet kullanıcılarının çöken siteleri bildirdiği Downdetector'un bildirdiğine göre Sosyal medya plaformu Facebook'a erişim sorunu yaşandı. 

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Reuters’ın kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector’e dayandırdığı haberine göre, küresel olarak dünyada Facebook’a giriş sorunu yaşanıyor. Bununla birlikte son olarak Google'ın elektronik posta platformu Gmail'e de erişim sorunu yaşanıyor.

Son olarak ise Downdetector, Google'ın elektronik posta servisi Gmail'e de erişim sorunu yaşandığını aktardı.

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