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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Facebook Türkiye yöneticileri Meclis Komisyonunda! Asılsız haberi kaldırmıyoruz

Facebook Türkiye yöneticileri Meclis Komisyonunda! Asılsız haberi kaldırmıyoruz

Dijital Mecralar Komisyonu'na giden Facebook Türkiye yöneticileri açıklama yaptı. Şirket temsilcileri, "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz" dedi.

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Kısa süre önce üst adı değişen ve Meta olan Facebook'un Türkiye temsilcilerinden açıklama geldi. NTV'nin aktardığına göre; Facebook yeni adıyla Meta'nın Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ilk kez Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonunda. Alameddin, "Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz platformun dürüstlüğü bizim için en önemli ilkedir" dedi.

"Görünürlüğü azaltıyoruz"

Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ise "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz. Kaldır, azalt ve bilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan Yeşil "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz görünürlüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu konuda bilgilendiriyoruz"

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