Facebook Messenger kullananlara kötü haber! Kaldırma kararı alındı

Facebook Messenger kullananlara kötü haber! Kaldırma kararı alındı

Sesli ve görüntülü haberleşme sağlayabilen bir anlık mesajlaşma servisi olan Facebook Messenger, anlaşmalı olduğu Instant Games'i yayından kaldırma kararı aldı.

Facebook Messenger kullananlara kötü haber! Kaldırma kararı alındı - Sayfa 1

Son aylarda güvenlik açıklarıyla gündeme gelen Facebook, Messenger uygulamasında bazı değişikliklere gitme kararı aldı. Dünya devi şirket, mesajlaşma uygulamasından Instant Games'i yayından kardıracaklarını açıkladı. 

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Facebook Messenger kullananlara kötü haber! Kaldırma kararı alındı - Sayfa 2

Instant Games, kullanıcıların oyunları cihazlarına indirmeden oynayabilmelerine olanak veriyordu. Ayrıca, HTML5 oyunlarını doğrudan bu platform üzerinde çalıştırıyordu.

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Facebook Messenger kullananlara kötü haber! Kaldırma kararı alındı - Sayfa 3

İlgi de görmüştü: Instant Games, ilk olarak 2016 yılında kullanıma sunulmuştu. O günden bu yana kullanıcılardan da ilgi gören Messenger Instant Games, son olarak Facebook Lite uygulaması için aktif hale gelmişti.

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Facebook Messenger kullananlara kötü haber! Kaldırma kararı alındı - Sayfa 4

Kendi oyun markasını kuruyor: Ancak şirketin bu yıl Facebook Gaming isminde yeni bir servisi hayata geçirmesi nedeniyle bazı küçük uygulamalar yayın hayatlarının sonlandırılmasına karar verildi.

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