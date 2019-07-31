Facebook Messenger kullananlara kötü haber! Kaldırma kararı alındı
Sesli ve görüntülü haberleşme sağlayabilen bir anlık mesajlaşma servisi olan Facebook Messenger, anlaşmalı olduğu Instant Games'i yayından kaldırma kararı aldı.
Son aylarda güvenlik açıklarıyla gündeme gelen Facebook, Messenger uygulamasında bazı değişikliklere gitme kararı aldı. Dünya devi şirket, mesajlaşma uygulamasından Instant Games'i yayından kardıracaklarını açıkladı.
Instant Games, kullanıcıların oyunları cihazlarına indirmeden oynayabilmelerine olanak veriyordu. Ayrıca, HTML5 oyunlarını doğrudan bu platform üzerinde çalıştırıyordu.
İlgi de görmüştü: Instant Games, ilk olarak 2016 yılında kullanıma sunulmuştu. O günden bu yana kullanıcılardan da ilgi gören Messenger Instant Games, son olarak Facebook Lite uygulaması için aktif hale gelmişti.
Kendi oyun markasını kuruyor: Ancak şirketin bu yıl Facebook Gaming isminde yeni bir servisi hayata geçirmesi nedeniyle bazı küçük uygulamalar yayın hayatlarının sonlandırılmasına karar verildi.