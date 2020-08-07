BIST 1.034
DOLAR 7,26
EURO 8,61
ALTIN 480,16
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

Facebook çalışanları 2021 yazına kadar evden çalışacak

Sosyal medya platformu Facebook, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyguladığı evden çalışma modelini Temmuz 2021'e kadar uzattı. 

Abone ol

Facebook'un sözcüsü Nneka Norville tarafından yapılan açıklamada, sağlık ve kamu uzmanlarının yönlendirmelerine dayanarak şirket çalışanlarının Temmuz 2021'e kadar gönüllü olarak evden çalışmaya devam etmelerine izin verildiği aktarıldı. 

Açıklamada, evden çalışma süresine ilişkin alınan karara ek olarak çalışanlara evden çalışma ihtiyaçları için ilave 1000 dolar verileceği kaydedildi.

ABD'li teknoloji devlerinden Google da geçen hafta Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışma uygulamasını 30 Haziran 2021'e kadar uzattığını duyurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Konya'da merak edip duvar deliğinden bakan Arda gözlerinden oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü
ABD Senatosu'ndan TikTok'a darbe!
Türkiye Malta Libya ortak açıklama yayımladı: İstikrar ve güvenlik vurgusu
John Bolton: Erdoğan yapmak istediğini Trump'a yaptırdı
Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır'a anlaşma tepkisi
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (6 Ağustos Perşembe)
ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname
Paylaşılacak yeni resimli cuma mesajları sözleri
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a tam destek
AB: Üye ülkeler Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor
ASAP: Bugüne kadar öldürülmüş binlerce kadına bir vefadır
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son hali korkuttu
Yorumlar