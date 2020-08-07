Fabrice N'Sakala'dan 'Neden Beşiktaş' sorusuna yanıt

Sergen Yalçın'ın yetenekli antrenör olduğunu belirten N'Sakala, Beşiktaş taraftarının muhteşemliğini yine ifade etti. Erol Bulut'un Fenerbahçe teklifinde bulunduğunu söyleyen oyuncu, statta taraftara ve atmosfere hayran kaldığı için Kartal'ı seçtiğini söyledi.

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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da başarılı 4 sezon geçiren Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'nın sözleşmesi sona erdi. Sezon boyu Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi birçok kulüpten teklif alan oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Siyah-beyazlı ekiple 2 yıllık sözleşme imzalayan N'Sakala, Alanya'dan ayrılmadan hemen önce son röportajını gazetecilere verdi.

"Beşiktaş taraftarı muhteşem"

N'Sakala, Beşiktaş'ın taraftarını ve atmosferini çok beğendiğini söyleyerek "Türkiye'de ilk zamanlarımda ilk Alanyaspor-Beşiktaş maçını izledim. O gün stadyumdaki taraftarların muhteşem olduğunu gördüm. Aklımda daha çok çalışıp bu tarz büyük takımlarda oynamak gibi bir fikir oluştu" dedi.

"Sergen Yalçın ile memnuniyetle çalışırım"

Alanyaspor'da bir önceki sezon Sergen Yalçın ile çalışan N'Sakala, tecrübeli teknik adamın kendisine çok şey kattığını ve daha da katacağını belirterek, "Onunla uzun süre çalıştım, bu nedenle şimdi benim için takıma katılıp, antrenmanlara başlamak daha kolay. Yetenekli bir oyuncu ve antrenör. Bana çok şey öğretti ve gelecek sezonda da bana daha çok şeyler öğretebileceğini düşünüyorum. Onunla memnuniyetle tekrar çalışacağım" diye konuştu.

"Kupayı elimde tutabilmek için..."

Alanyaspor ile bu sezon oldukça güzel sonuçlara imza attıklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde istedikleri sonucu alamasalar da bunun bir son olmadığını anlatan N'Sakala, bundan sonra Beşiktaş ile neler hedeflediğini anlatırken şunları kaydetti:

"Öncellikle hedefim Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Kulüp için uzun zaman oldu. Hedefim aynı, Alanyaspor'daki gibi şampiyon olmak için oynayacağım, kupa finalinde maalesef kaybettik ama bence bu son fırsat değildi. Gelecek sezon da öyle bir kupayı elimde tutabilmek için daha da çok çalışacağım."

"Sergen hoca da beni biliyor"

N'Sakala, tekrar Sergen Yalçın'a değinerek "Sanırım tarzım çok değişmez sadece takımın tarzı farklı. Saldırgan bir takımda oynamak farklıdır. Şimdiye kadar da çok koşardım ama şu an bunu daha çok kullanacaklar. Alanyaspor'da öyle oynamazdık. Belki 10 kez gittiğimde topu bir kez alırdım. Belki Beşiktaş'ta 9 kez alabilirim. Şartlar değişirse ben aynı tarzda oynayacağım. Tarzımı çok değiştireceğimi zannetmiyorum. Sergen hoca da beni biliyor. Neler yapabileceğimi neler yapamayacağımı biliyor. Belki hem saldırgan hem defansif oynayabildiğimi bildiği için beni takıma aldı." ifadelerini kullandı.

Fabrice N'Sakala röportajın sonunda Alanyaspor taraftarına, yönetimine ve Alanya halkına da veda etti. Alanyaspor'a yeni sezonda başarılar dileyen başarılı oyuncu, taraftarı çok sevdiğini söyledi ve destekleri için Türkçe teşekkür etti. N'Sakala röportajdan hemen sonra yola çıkarken Beşiktaşlı bir taraftarın isteğini kırmayarak 'kartal' hareketi yaptı.

Alanyaspor ile sözleşmesi biten teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidişi hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli sol bek, Bulut'un başarılı olacağına inandığını söyledi. N'Sakala, "Tüm strese rağmen Alanyaspor ile çok iyi iş çıkardı. Ona karşı İstanbul'da oynamak için sabırsızlanıyorum. Hepimiz büyük bir oyunun olacağını biliyoruz. Arkadaş olmamıza rağmen orada rakip olarak çıkacağız. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum çünkü çok iyi bir antrenör. Daha önce konuştuğumuzda onunla gitmemi (Fenerbahçe'ye) istediğini söyledi ama ben kararımı verdim ve bu karardan memnunum" diye konuştu.