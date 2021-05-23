'Ezilirdim ve beni mahvederlerdi' deyip Cem Özer hayatını değiştiren teklifi açıkladı
Geçtiğimiz yıl Payitaht Abdülhamid dizisinde William Hechler karakteriyle ekranlara gelen Cem Özer, katıldığı programda hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.
Oyuncu Cem Özer, Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının konuğu oldu. Özer, bir dönemin en ünlü talk show programı “Laf Lafı Açıyor”un hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.
"Bu programı yapana kadar hoş sohbet bir adam değildim" diyen Özer "Müjdat Gezen ve Cenk Koray’la kabare yapıyorduk. Onlardan ayrıldım ve kendi başıma bir şey yapmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.
Sahne hayatını anlatan Özer "Tek başıma 6 gün boyunca sahneye çıktım. Gelenlerle sahnede biraz sohbet edip, onlara şarkı söyletirdim." şeklinde konuştu.
Hayatını değiştiren teklifi anlatan Özer "Bir gün Adem Gürses beni aradı ve televizyon işi teklif etti. Ben, sit-com yapmak istiyordum. Fakat ‘Biz sana talk show yaptıracağız’ dediler." ifadelerini kullandı.