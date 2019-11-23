Ezhel'in sevgilisi çıplak yatak pozu paylaştı hayranları ayrılmasını istedi
Rapçi Ezhel'in model sevgilisi Abiba Bakayoko, Instagram'da çıplak yatak pozunu paylaşınca Ezhel hayranları isyan etti.
Rap dünyasında yakaladığı başarıyla adından sıklıkla söz ettiren Ezhel, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtı, model sevgilisi herkes tarafından konuşuldu. 6 aydır model Abiba Bakayoko ile beraber olan Ezhel, yeniden sevgilisiyle gündeme geldi.
Almanya Berlin doğumlu model Abiba Bakayoko'nun tescilli ve melez güzeli olması zaten tüm dikkatleri üzerine çekerken sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla daha da dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.
2016 yılında düzenlenen Fildişi Sahili Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen model, son olarak yaptığı paylaşımıyla ise Ezhel'in hayranlarını çıldırttı.
Şimdilerde Ezhel ile İstanbul'da olan model, son pozuyla Ezhel hayranlarının fena diline düştü. Bakayoko, sadece çarşafa sarındığı çıplak yatak fotoğrafıyla Ezhel hayranlarının tepkisini çekti.