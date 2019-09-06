Ezhel'in Olay şarkısı hakkında flaş karar! YouTube trend listesinden kaldırıldı

YouTube'da sabah karşı yayımlanan iki rap şarkısı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ezhel'in 'Olay' şarkısı ve Şanışer'in 'Susamam' adlı şarkıları büyük ses getirmişti. Ezhel'in kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlenerek trend listesine giren 'Olay' şarkısı ve klibi YouTube trend listesinden kaldırıldı.