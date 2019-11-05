Ezhel'in Aya şarkısında dans eden Ebru Polat eleştirilere cevap verdi! 'Eğitimsiz değilim'

Sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, geçtiğimiz gün Ezhel'in yeni şarkısı Aya'da dans ederken çektiği videosunu sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşmış ve ısrarlara rağmen Instagram paylaşımı olarak yüklemeyeceğini söylemişti ki onu da yükledi.