Ezhel'den Norm Ender'e olay sözler söverek para kazandı deyip dalga geçti

Açıklamalarına devam eden Ezhel, şunları söyledi:

''Şarkıda dediklerinin daha arkasında dursun isterdim. Anlamadım arkadaşı. Değişik bir şey oldu. Adam bize söverek para kazandı valla mükemmel bir sistem. İnsanlar sonra bizden tiksindiler nefret ettiler anlamadım ne yaptık nasıl oldu. Bizi sevmeyen insanları bir odak noktasına topladı ve hıncını aldı.''