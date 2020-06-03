Ezhel'den Norm Ender'e olay sözler söverek para kazandı deyip dalga geçti
Rapçi Ezhel, kendisine ve kendisi gibi birçok rapçiye ''Mekanın Sahibi'' parçasıyla yüklenen Norm Ender'e ilk kez cevap verdi.
2019 yılının son evrelerinde yaşanan rap savaşları esnasında Norm Ender, Ezhel ve yeni ortaya çıkan birçok rapçiye demediğini bırakmadığı ''Mekanın Sahibi'' parçasıyla olay yarattı. Rap savaşlarını başlatan Norm Ender'e ise Ezhel ilk kez yanıt verdi.
Bavul Dergi’den Burak Abatay’ın haberine göre, Ezhel, Norm Ender'in şarkısında kendilerini popüler kültüre köle olmakla suçladığını ancak söylediği ne varsa kendisinin yaptığını dile getirirken, ''Biz bir şey yapmadık. Herhalde bize gıcık oldu'' dedi.
Açıklamalarına devam eden Ezhel, şunları söyledi:
''Şarkıda dediklerinin daha arkasında dursun isterdim. Anlamadım arkadaşı. Değişik bir şey oldu. Adam bize söverek para kazandı valla mükemmel bir sistem. İnsanlar sonra bizden tiksindiler nefret ettiler anlamadım ne yaptık nasıl oldu. Bizi sevmeyen insanları bir odak noktasına topladı ve hıncını aldı.''
"İnsanlar sevindiler kavgayı da sevdikleri için. Ondan sonra programlara talk şovlara çıktı. Orada da bize sövdü, saydı, hakaret etti.''