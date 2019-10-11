Ezhel Barış Pınarı Harekatı'na gönderme yapıp savaşa hayır deyince olay oldu

"Milletimiz balık hafızalı"

Ezhel'in savaşa hayır demesine tepki gösteren Twitter kullanıcıları, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu içeri girdiğinde herkes free ezhel diye tag açmıştı. Bizim milletimiz balık hafızalı yine unutur bunun yaptığı saçma sapan tıngırtıyı dinler"