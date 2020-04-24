Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu ilk defa ikizlerinin yüzlerini gösterdi!
Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren sunucu Ezgi Sertel, geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri Mert ve Tibet'i kucağına aldı. Sertel, 3 aylık olan bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi.
Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklarda 'Hakan' karakterine hayat veren oyuncu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında ünlü sunucu Ezgi Sertel ile hayatını birleştirmiş, dünyaevine girmişti. Mutlu çiftin geçtiğimiz Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi.
"Mert ve Tibet'in yüzünü gösterdiler": Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu, sosyal medya hesaplarından 3 aylık olan ikizleri Mert ve Tibet'in yüzünü takipçileriyle 23 Nisan'a özel olarak gösterdiler. Çiftin, paylaşımına sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.
Sertel, bebeklerinin yüzlerini gösterdiği pozlara şu notu düştü: "Bu sene çocuklarımın ilk 23 Nisan Bayramı.. Tabii şuan hiçbir şey anlamasalar da her yıl coşkuyla kutlayacakları M. Kemal Atatürk'ü her daim minnetle anacakları güzel bir bayram günü olacak.. 100.yılında Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum "
Sunucu Ezgi Sertel daha öncede iki kez bebeğini kaybetmiş, yaşadığı acıyı katıldığı bir TV programında anlatmıştı. Sertel, yaşadığı üzüntüyü, "Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım.