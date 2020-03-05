Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerinin ilk fotoğraflarını paylaştılar!
Ünlü oyuncu Ozan Çobaoğlu ile mulu bir evlilik sürdüren Ezgi Sertel, dünyaya gelen ikizleri Mert ve Tibet ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Sunucu Ezgi Sertel, 'Bizim 40'ımız çıktı..' sözleriyle yazdığı nota takipçilerinden beğeni yağdı.
Oyuncu Ozan Çobaoğlu ile 2018 senesinde dünyaevine giren TV sunucusu Ezgi Sertel, çiftinin ikiz bebekleri Tibet ve Mert 1,5 ay önce dünyaya gözlerini açtılar. Mutlu evliliği süren çiftten Sertel, ikizleriyle ilk karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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"Evlat Candır": Ezgi Sertel, ikizleri Tibet ve Mert ile pozunu "Bizim 40'ımız çıktı. Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin inşallah. Evlat candır..." notuyla yayımladı.
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Bu pozlardan sonra çiçeği burnunda anne Ezgi Sertel, ikizlerin bebek salıncağındaki karelerini takipçileriyle paylaştı.
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Oyuncu Ozan Çobanoğlu, baba olduğunu geçtiğimiz günlerde şu sözlerle ilan etmişti:
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