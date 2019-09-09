Ezgi Sertel canlı yayında reklam arası düşük yaptığını itiraf edince herkes şoke oldu
Sunucu Ezgi Sertel, katıldığı bir canlı yayında yaptığı itirafı ile çok konuşuldu, Sertel, reklam arasında düşük yaptığını söyledi.
Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli olan ünlü sunucu Ezgi Sertel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. İkiz bebeklerine 4 aylık hamile olan Sertel, geçtiğimiz yıllarda iki kez düşük yaptığını açıkladı.
Canlı yayında hamileliğiyle ilgili konuşan Ezgi Sertel, geçtiğimiz sene program sunarken bebeğini kaybettiği söyledi. İlk bebeğini kalp durma sonucu düşürdüğünü anlatan Sertel'in çok konuşulan açıklamaları şu şekildeydi: "İkinci bebeğimdi ve 7 haftalıktı. O zamanlar program yapıyordum. Her şey de yolundaydı.
Birden ağrı girdi ve reklam arasında bebeğimi düşürdüm. Ağlayamadım,tepki de veremedim. Hatta etrafımdaki insanları ben yatıştırdım. Kimse anlayamadı ne olduğunu. Canlı yayın başladı konuklar kendi arasında sürdürdü biraz, sonra ben geri dönüp kapanışı yapıp hastaneye gittim."
Peki, Ezgi Sertel kimdir?
Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.