Ezgi Sertel canlı yayında reklam arası düşük yaptığını itiraf edince herkes şoke oldu

Birden ağrı girdi ve reklam arasında bebeğimi düşürdüm. Ağlayamadım,tepki de veremedim. Hatta etrafımdaki insanları ben yatıştırdım. Kimse anlayamadı ne olduğunu. Canlı yayın başladı konuklar kendi arasında sürdürdü biraz, sonra ben geri dönüp kapanışı yapıp hastaneye gittim."

İşte Ezgi Sertel'in açıklamaları