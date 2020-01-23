Ezgi Sertel anne oldu riskli hamileliği herkesi tedirgin etmişti
Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli olan sunucu Ezgi Sertel, düşük hamileliklerinin ardından herkesten dua istemişti. Sertel, ikizlerini kucağına aldı.
Sunucu Ezgi Sertel ile oyuncu Ozan Çobanoğlu, 2018 yılında dünyaevine girdi. İkili, anne baba olmanın heyecanını yaşayacakken talihsiz düşük nedeniyle yıkılmıştı. Şimdilerde mutlu evlilikleri süren çiftten müjdeli haber geldi.
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Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'nun ikiz bebekleri Tibet ve Mert dün dünyaya gözlerini açtı.
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Çobanoğlu, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
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Takipçileriyle mutluluğunu paylaşan oyuncu, "Canlarımız doğdu çok şükür. Hayattaki en güzel armağan şüphesiz ki evlatlarımız. Allah herkese nasip etsin ve Allah herkesin evladını bağışlasın. Uzun ömürleri olsun" notunu düştü.
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