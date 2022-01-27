Ezgi Mola'yı 6 yıl taciz etmiş diş macunu reklamındaki oyuncu Kemal Kahraman kimdir

"Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?"

Hürriyet'in haberine göre; Kemal Kahraman, bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkarak "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi. Ezgi Mola ise "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi.