Ezgi Mola'yı 6 yıl taciz etmiş diş macunu reklamındaki oyuncu Kemal Kahraman kimdir
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yıllar önce oynadığı bir diş macunu markasının reklam filminde beraber rol aldığı Kemal Kahraman'dan kendisini taciz ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Peki Ezgi Mola'yı 6 yıldır taciz eden oyuncu Kemal Kahraman kimdir?
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye karakteriyle son dönemin eniyi kadın oyuncularından biri olarak öne çıkan Ezgi Mola, bir reklam filminin afişinde birlikte yer aldığı, 6 yıldır taciz ve tehditlerde bulunan müzisyen Kemal Kahraman hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim” diyen Ezgi Mola’yı haklı bularak Kemal Kahraman’a iki ay uzaklaştırma kararı verdi. Sosyal medyaya ve magazin gündemine bomba gibi düşen bu taciz iddiasının ardından, Ezgi Mola'nın reklam filminde beraber oynadığı oyuncu Kemal Kahraman'ın kim olduğu merak konusu oldu.
Ezgi Mola, 2016 yılında oynadığı bir diş macunu reklamındaki rol arkadaşından şikayetçi oldu. 2016 yılında bir oyununa gelen K.K'nin kendisini tanıttığını ve çiçek verdiğini ifade eden Mola, şahsın kendisini 6 yıldır taciz ve tehditte bulunarak rahatsız ettiğini dile getirdi.
Mola'nın iddiasına göre, 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola'nın tüm oyunlarına gelmeye başladı..
"Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?"
Hürriyet'in haberine göre; Kemal Kahraman, bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkarak "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi. Ezgi Mola ise "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi.