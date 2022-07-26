Ezgi Mola'nın karavanı görenleri hayran bıraktı! Otel yerine karavan: ''Doğaçlama geziyoruz''

Doğaçlama geziyoruz

Basın mensuplarıyla sohbet eden Mola, "1 yıldır karavanla gezme hayalim vardı. Bu karavanı satan kişi karşıma çıktı. Almadan önce deneyip, kullanmamı ve tecrübe etmemi söyledi. Benim de işime geldi. Kendi zevkime göre ayarladım her şeyini. Bayağı eğlenceli bir gezi şekli. Tamamen doğaçlama geziyoruz, plansız hareket ediyoruz." dedi.