Ezgi Mola taciz davasında korku dolu anları anlattı! "Asansörde bir karaltı belirdi, bir baktım..."
Tanımadığı bir kişi tarafından yıllarca tacize maruz kaldığını söyleyerek dava açan Ezgi Mola hakim karşısına çıkarak ifade verdi. Görülen mahkemede "Herhalde bir fan, beni çok seven biri diye anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlatan ünlü oyuncu, "Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım yine o’’ dedi.
Geçtiğimiz günlerde yapılan Pantene Altın Kelebek ödül töreninde yaptığı konuşma ile hafızalara kazınan Ezgi Mola, bu kez taciz davasındaki ifadeleriyle gündem oldu.
Ezgi Mola’nın, tanımadığını belirttiği Kemal K. isimli şahsın kendisini yıllarca takip ederek, kendisini tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla açtığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Ezgi Mola, avukatı Yaman Şenoymak ve Aile Bakanlığı avukatı hazır bulundu.
Duruşmada beyanda bulunan Ezgi Mola, bir tiyatro sahnesinde davetlilere açık özel bir oyuna çıktığını, oyun bitiminde sahneden indiğini ve daha önce tanımadığı bir kişinin kendisiyle tanışmak istediğini söyleyerek, ‘’Beni tanır gibi yaptı ve ısrarcı oldu. Ben de ayıp olmasın diye bir sanatçı olarak çok kısa bir süre selam verdim ve oradan ayrıldım. Yine aynı tiyatro oyununu başka bir günkü gösterisi sonrası, tiyatro salonundan çıkışta arkadaşlarımla bir arada otururken yine aynı kişi yanımıza geldi. Bana ‘sizinle konuşmak istiyorum’ dedi. Ben de arkadaşlarımla taksiye binmek için devam ederken ısrar edip özel konuşmak istediğini söyledi. Arkadaşlarım beni sakinleştirip arabaya bindirdi, bu sırada sanık bana arkadan parmağını kaldırarak agresif tavırlar gösterdi. Hatta sanık bu eylemi nedeniyle yargılandı ve ceza aldı’’ dedi.