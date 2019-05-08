Ezgi Mola sosyal medyayı salladı! Takipçisinin yorumuna cevabı herkesi güldürdü
Ezgi Mola, sosyal medyada da güldürmeye devam ediyor. Bir takipçisine yorum yapan Ezgi Mola, sosyal medyada neşe saçtı.
Son zamanlarda işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Ezgi Mola, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabıyla konuşulmaya devam ediyor. Verdiği kilolarla da dikkat çeken Mola, sosyal medyada bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla güldürdü.
Ezgi Mola, bir dergi için verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun verdiği kilolar takipçilerinin gözünden kaçmadı ve bir takipçisi yorum olarak ''Ezgi Hanım ince belli çay bardağı gibisiniz, maşallah'' yorumunu yaptı.
Ezgi Mola'nın bu yoruma cevabı ise sosyal medyayı güldürdü. Mola, ''Melis Hanım bardağın altı çok geniş. Made in Turkey'' yorumunu yaparak takipçilerini güldürdü.
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen pozlarını paylaşarak birlikte olduklarını ilan etmişti.