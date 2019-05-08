Ezgi Mola sosyal medyayı salladı! Takipçisinin yorumuna cevabı herkesi güldürdü

Son zamanlarda işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Ezgi Mola, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabıyla konuşulmaya devam ediyor. Verdiği kilolarla da dikkat çeken Mola, sosyal medyada bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla güldürdü.