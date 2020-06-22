Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor! Bu sefer yüzüğü taktı
Bir süredir işletmeci Mustafa Aksakallı ile beraber olan Ezgi Mola'nın yüzüğü Instagram canlı yayınında ifşa oldu. Mola, sonunda gerçeği açıkladı.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, hem hayat hem iş ortağı işletmeci Mustafa Aksakallı ile evleniyor. Bir süredir beraber olduğu, mutlu bir birlikteliği olan Mola ve Aksakallı, ilişkiyi resmiyete taşıyacak ve yakın zamanda nikah masasına oturacaklar.
Eylül ayında İzmir'de evleneceği söylentileri dolanan Ezgi Mola, bu konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınırken sosyal medya hesabı Instagram'da Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın 'Mücbir Sebepler'de yüzüğü göz aldı.
Mücbir Sebepler adlı programına katılan Ezgi Mola’nın tektaşı ilk kez görüldü. Sevgilisi Mustafa Aksakallı’dan evlilik teklifi alan oyuncu, program esnasında elini yüzüne götürünce yüzük ortaya çıktı.
Bir süredir yüzüğü taktığını söyleyen Mola, ''Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur'' dedi.