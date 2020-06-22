Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor! Bu sefer yüzüğü taktı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, hem hayat hem iş ortağı işletmeci Mustafa Aksakallı ile evleniyor. Bir süredir beraber olduğu, mutlu bir birlikteliği olan Mola ve Aksakallı, ilişkiyi resmiyete taşıyacak ve yakın zamanda nikah masasına oturacaklar.