Ezgi Mola, Musa Orhan davasında savunma yaptı

Ankara'da cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan uzman çavuşa sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola hakim karşısına çıktı.

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Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında ‘hakaret' içerikli tweet attığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Ezgi Mola hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve ‘hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.



Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mola, avukatları ve Orhan'ın avukatı katıldı. Basit yargılama usulüyle görülen davanın karar duruşmasında Mola hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve ‘hakaret' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, 65 günlük adli para cezasına (5 bin 200 TL) ve bu cezanın da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

"Kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum"

Duruşmada savunma yapan Mola, “Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce diğer sosyal medya kullanıcıları gibi bende tabii ki bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım. Benden önce 160 bin küsür bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi. Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımlarım oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü ben kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu olan tweeti attım. Burada yorumumu şahsa değil duruma yaptım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

‘Uzlaşma için 50 bin lira istediler’

Tekrar söz alan Mola, savcının mütalaasını ve avukatın beyanlarını kabul etmediğini söyleyerek, “Ana akım medya tarafından yapılan haberler ve 160 bin küsur tweet'ten sonra attığım tweet'le nasıl linç kampanyasını başlatmış olabilirim? Dosya uzlaştırmaya gittiğinde uzlaştırmacı beni aradı ve tweet'in silinmesi ve özür tweet'i atılmasıyla birlikte 50 bin lira talep edildiğini söyledi. Kabul etmedim. Daha sonra tekrardan uzlaştırma bürosu beni arayarak, davacı tarafın tweet'i silmesi ve özür tweeti'nden vazgeçtiğini, sadece 50 bin lira verilirse uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Ben bu durumu da kabul etmedim. Burada ben mi ticari kazanç sağlıyorum? Benim 2002’den bu yana reklam anlaşmalarım var.” dedi.



Mola'nın savunmasını ve avukatların beyanlarını dinleyen savcı, sanık Mola'nın ‘hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcının açıkladığı mütalaaya karşı savunma yapmak için avukatların süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.