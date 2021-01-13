Ezgi Mola Masumlar Apartmanı performansıyla Twitter'ı uçurdu herkes onu konuştu

Diğer yandan ise Safiye'nin eski aşkı Naci'nin ölümcül bir hastalığın pençesinde olduğu ortaya çıktı. Naci'nin eski eşi ve aynı zamanda Safiye'nin de lise arkadaşı olan Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırdı. Safiye'nin kapısına giden Gülru, Naci'yle uzun yıllar evli kaldıklarını ve bir kız çocukları olduğunu açıkladı.