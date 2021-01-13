Ezgi Mola Masumlar Apartmanı performansıyla Twitter'ı uçurdu herkes onu konuştu
TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı başrolü Ezgi Mola, yeni bölüm performansıyla ağızları açık bıraktı. Twitter'da yer yerinden oynadı.
Masumlar Apartmanı dizisi yılbaşı molasının ardından TRT 1 ekranlarında kaldığı yerden devam etti. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizi yeni bölümüyle de izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başardı.
Masumlar Apartmanı son bölümünde Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst etti. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana geldiler. İnci'nin dedesi Memduh'un karşısına çıkan Han ve İnci evliliklerini açıklamak üzereyken Safiye kapıya dayandı.
Memduh'a Han ve İnci'nin evlendiklerini söyleyen Safiye düğün fotoğrafını da gösterdi. Bu olaylardan sonra ise Han ve Safiye kavga etti. Safiye Han'ı evden kovdu. İnci de dedesinin ağır sözleriyle evden ayrıldı.
Diğer yandan ise Safiye'nin eski aşkı Naci'nin ölümcül bir hastalığın pençesinde olduğu ortaya çıktı. Naci'nin eski eşi ve aynı zamanda Safiye'nin de lise arkadaşı olan Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırdı. Safiye'nin kapısına giden Gülru, Naci'yle uzun yıllar evli kaldıklarını ve bir kız çocukları olduğunu açıkladı.