Ezgi Mola 'madalya taktınız' deyip isyan etti! Gülşen'in transparan kıyafetine destek
Masumlar Apartmanı ve Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'deki rolüyle sık sık gündeme gelen Ezgi Mola'nın isyanı sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Ezgi Mola, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'la ilgili yaptığı paylaşım dava konusu olmuştu.
Ezgi Mola, sosyal medya hesabından ülke gündemine tepki gösterdi.
Tuz Gölü’nün suyunun çekilmesiyle ölen yüzlerce flamingo’ya, kadına, hayvana ve doğaya kadar birçok konuya isyan ettiği bir paylaşımda bulundu.
Mola paylaşımında transparan tercihi ile çok konuşulan şarkıcı Gülşen'e de destek verdi.