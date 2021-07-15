Ezgi Mola 'madalya taktınız' deyip isyan etti! Gülşen'in transparan kıyafetine destek

Oyuncu Ezgi Mola, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'la ilgili yaptığı paylaşım dava konusu olmuştu.