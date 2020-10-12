Ezgi Mola Hazal Kaya'nın o sözlerini çürüttüğünü söyledi olay açıklamalar
TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'nda rol alan Ezgi Mola, Hazal Kaya'nın 'kilolu oyuncular' hakkında söylediklerini çürüttü.
Son günlerde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Hatay'daki yangın üzerine yazdıklarıyla konuşulan Ezgi Mola'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Mola'ya ilk olarak Hazal Kaya'nın kilolu kadınlara başrol verilmediğine dair sözleri soruldu.
Ezgi Mola,daha önce kendisinin de söylediğini ve bu algıyı kırdığını söyledi. Mola, açıklamasına şu sözlerle devam etti:
"Hiçbir zaman incecik değildim, öyle bir beklentim de yok. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Ayrıca bakılması gereken tek şey; o rolün hakkını verebilir mi, veremez mi?"
"Erkeklere yapılmıyorsa kadınlara da yapılmamalı. Bu durum kadınlar için handikap değil, algının değişmesi gerektiği konusunda bir mesajdır.''
''Bu hiç adil bir durum değil. Çünkü her türlü fizikte insan var, hepsi de bir karakteri canlandırabilirler."