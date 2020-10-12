Ezgi Mola Hazal Kaya'nın o sözlerini çürüttüğünü söyledi olay açıklamalar

Ezgi Mola,daha önce kendisinin de söylediğini ve bu algıyı kırdığını söyledi. Mola, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Hiçbir zaman incecik değildim, öyle bir beklentim de yok. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Ayrıca bakılması gereken tek şey; o rolün hakkını verebilir mi, veremez mi?"