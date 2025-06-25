Ezgi Mola eşi kimdir? Boşanma kararı aldı! “Saçma şeyler diyen olursa…”
Oyuncu Ezgi Mola ve iş insanı Mustafa Aksakallı, 2 yıllık evliliklerini sona erdirdiklerini sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde birlikte bir düğüne katılan çiftin bu ayrılık kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü.
“EN GÜZEL HEDİYEMİZ CAN”
2013 yılında başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Mola ve Aksakallı, sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirmişti. Çiftin 2023 yılında dünyaya gelen Can adında bir oğulları bulunuyor.
Ayrılık kararını ortak bir açıklamayla duyuran çift, şu sözlerle takipçilerine seslendi:
“2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız.”