Ezgi Eyüpoğlu'ndan minili paylaşım! Tatil karelerini peş peşe yayınladı...
Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, yaz tatilinin son günlerinden yeni kareler paylaştı. Sarı büstiyer ve pileli mini etekten oluşan takımıyla hem ayna karşısında hem de yeşillikler arasında poz veren ünlü oyuncu, fotoğraflarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, yaz tatilinden yaptığı yeni paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıktı. Yaz sezonunun son günlerini değerlendiren ünlü isim, tatilde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayımladı.
Sarı büstiyer ve pileli mini etekten oluşan takımıyla poz veren Eyüboğlu, peş peşe paylaştığı karelerle sosyal medyada konuşuldu.
TATİLİNDEN YENİ KARELER PAYLAŞTI
Ekranlardan bir süredir uzak kalmayı tercih eden Ezgi Eyüboğlu, bu kez tatil fotoğraflarıyla adından söz ettirdi.
Yazın son günlerinden kareleri takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, hem ayna karşısında hem de yeşillikler arasında verdiği pozları paylaştı.
SARI TAKIMIYLA POZ VERDİ
Eyüboğlu, fotoğraflarında sarı büstiyer ve kat kat pileli mini etekten oluşan bir takım tercih etti.
Oyuncu, ayna karşısında çektiği fotoğrafın ardından aynı kıyafeti beyaz şapka, çorap ve spor ayakkabıyla tamamladığı bir başka karesini de yayımladı.