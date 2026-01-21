Ezgi Eyüboğlu'nun test sonucu pozitif çıkmıştı! Sessizliğini bozdu

Eyüboğlu sosyal medyada bir kullanıcının "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" yorumuna yanıt verdi. Evinden hiçbir şey çıkmadığını belirten Eyüboğlu, "Benim evimden bir şey çıkmadı. Benimle alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğraflarımı kullanarak." dedi.