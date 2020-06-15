Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den romantik kutlama Seda Sayan da yazdı
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 32. yaşına girdi. Engin, sevgilinin doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.
Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım'dan ayrılmanın ardından Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 32 yaşına giren Ezgi Eyüboğlu, doğum gününü sevgilisi Oğulcan Engin ve yakın dostlarıyla İstanbul'da bir restoranda kutladı.
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Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nun doğum gününde pasta ile çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Engin paylaşımına, "Sevgili. İyi ki doğdun" notunu yazdı.
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Oğulcan Engin'in romantik paylaşımına Demet Akalın ise, "En çok yakışan olabilir misiniz güzellikler" yorumunu yaptı.
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Gülben Ergen ise çifte mutluluklar diledi. Bensu Soral, Hakan Hatipoğlu, Burcu Esmersoy, Deren Talu, Özlem Yıldız, Hande Soral gibi çok sayıda isim de paylaşıma yorum yaptı.
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