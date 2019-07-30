Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Tek celsede boşanan Yıldırım ve Eyüboğlu'nun basın açıklaması, "Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir" şeklindeydi.