Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Sosyal medya paylaşımları dikkat çekti
Bir dönem Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde tanışarak ilişkilerini aşka taşıyan 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştiren Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda boşandıklarını duyurmuştu. İkilin dikkat çeken sosyal medya paylaşımları barıştıklarının sinyalini verdi.
Yayınlandığı dönem herkes tarafından sevilerek izlenen Ulan İstanbul dizisinin yıldızları Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, setteki aşklarını 2016 yılında nikah masasına taşımışlardı. Mutlu giden beraberliklerine gölge düşünce ise geçtiğimiz haftalarda boşandıklarını açıklamışlardı.
Tek celsede boşanan Yıldırım ve Eyüboğlu'nun basın açıklaması, "Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir" şeklindeydi.
Geçtiğimiz günlerde Ezgi Eyüboğlu, eski eşi Kaan Yıldırım'ı sosyal medya hesabından takibe alınca dikkatleri üzerine çekmişlerdi ki ikilinin 5 dakika arayla yaptıkları paylaşımları barıştıklarının sinyalini verir cinsten.
Aynı anda güneşin batışını Instagram hesaplarından paylaşan ikili acaba boşanma sonrası bir barışma mı oldu sorularını akıllara getirdi.