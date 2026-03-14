Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı

Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın firari sanığı yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan ve 8 aydır firari durumda olan Ezgi Apartmanı'nın altındaki Kervan Pastanesi'nin iç mimarı sanık Ertan Danacı, İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde saklandığı adreste tespit edildi.

Sanık Ertan Danacı, oluşturulan iki özel ekip tarafından 13 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kahramanmaraş'a getirilen firari sanık adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sanık, tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eyyüp Kadir İnan: CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur
Eyyüp Kadir İnan: CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözünü kan bürümüş şebeke İran’da okulları vuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözünü kan bürümüş şebeke İran’da okulları vuruyor
Sadettin Saran'dan toplantı sonrası açıklama: Devam ediyoruz
Sadettin Saran'dan toplantı sonrası açıklama: Devam ediyoruz
Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
Rusya sularında Yunan gemisi vuruldu
Rusya sularında Yunan gemisi vuruldu
Bakan Fidan'dan savaş mesajı! Skandal karara tepki: Tehlikeli bir adım
Bakan Fidan'dan savaş mesajı! Skandal karara tepki: Tehlikeli bir adım
ABD 42 yıl sonra bomba yağdırdı! Petrolün kalbinde son durum
ABD 42 yıl sonra bomba yağdırdı! Petrolün kalbinde son durum
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı
Edelstaal Simtronic 45. yılını kutladı
Edelstaal Simtronic 45. yılını kutladı
Donald Trump: Hürmüz'ü bir şekilde açacağız
Donald Trump: Hürmüz'ü bir şekilde açacağız
Bursa'da 1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra çöp evde bulundu annesi babası meğer...
Bursa'da 1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra çöp evde bulundu annesi babası meğer...