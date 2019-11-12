Ezel hayranlarına müjde! Ufuk Bayraktar hapiste yazdı Dayı filminin tanıtımı yayınlandı
Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, Ramiz Dayı'nın hayatını filme taşıdı.
Bir döneme damga vuran dizi Ezel hayranları için müjdeli haber geldi. Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, Ramiz Dayı'nın hayatını filme taşıdı.
Ufuk Bayraktar, karıştığı silahlı kavgada ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle Eylül 2018'de 6 ay 17 gün hapis cezası almış, Mart 2019'da tahliye olmuştu, Bayraktar, Dayı filmini hapisteyken kaleme aldı ve filmin ilk tanıtımını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ufuk Bayraktar'ın cezaevinden çıkışı ile açılması planlanan çekim için abisi Uğur Bayraktar, şunları söyledi:
-"Ufuk filmle ilgili ana konuyu orada yazıp bize verdi, senaryolaştırma çalışmaları devam ediyor. Filmin açılışını, onun cezaevinden çıkış görüntüsüyle yapmak istiyoruz. Gerekli izin için de Bakanlıkla yazışıyoruz."
Tanıtımda, filmi senaryolaştıran abi Bayraktar'ın dediği gibi, ilk sahnesi başrolde yer alan Ufuk Bayraktar'ın cezaevinden çıkış görüntüsüyle başladı.