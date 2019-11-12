Ezel hayranlarına müjde! Ufuk Bayraktar hapiste yazdı Dayı filminin tanıtımı yayınlandı

Ufuk Bayraktar'ın cezaevinden çıkışı ile açılması planlanan çekim için abisi Uğur Bayraktar, şunları söyledi:

-"Ufuk filmle ilgili ana konuyu orada yazıp bize verdi, senaryolaştırma çalışmaları devam ediyor. Filmin açılışını, onun cezaevinden çıkış görüntüsüyle yapmak istiyoruz. Gerekli izin için de Bakanlıkla yazışıyoruz."