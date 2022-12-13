Ezel Bayraktar ATV'ye çıktı Müge Anlı sinirden çıldırdı! Böyle arsız böyle yüzsüz böyle rezilini görmedik
Müge Anlı canlı yayına çıkan Ezel Bayraktar arsızlığı ile çıldırttı. Yengesinin kanser tedavisi parasını yiyen Ömer Can Aslanhan, adını 'Ezel Bayraktar' yapıp canlı yayına çıktı. Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın arsızlığı karşısında 'tansiyonum çıktı' diyerek delirdi. Müge Anlı'nın 'bu tam dayaklık' dediği Ezel Bayraktar, izleyiciyi de çileden çıkardı. TDK sözlüğüne 'arsız yüzsüz' kelimesinin karşılığı olarak geçebilecek isim Ezel Bayraktar, pes dedirtti.
ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı bugün kanser hastası yengesinin 300 bin lirasını yiyen Ömer Can Aslanhan ile gündeme oturdu. Dizi oyuncusu olmak için adını Ezel Bayraktar yapan Ömer Can Aslanhan, pişkinliği ve arsızlığı ile izleyenleri çıldırttı. TDK sözlüğüne 'arsız - yüzsüz' kelimesinin karşılığı olarak resmi konulacak adam olan Ömer Can Aslanhan, Müge Anlı'nın tansiyonunu zirveye çıkardı. Yengesinin kanser parasını çalmadığını söyleyen yeni ismi ile Ezel, "Kendileri verdi" dedi. Müge Anlı parayı isteyince yaşananlar ise akıllara zarardı...
Türkiye yeni ismi Ezel Bayraktar olan Ömer Can Aslanhan vakasını Tuğba ve Mehmet Aslanhan çifti canlı yayına çıkanca duydu. Tuğba Bayraktar kanser olunca tedavi masrafları için eşi Mehmet Bayraktar, evini sattı. Mehmet Bayraktar, 300 bin lira tutan parayı saklasın diye kardeşi Ömer Can Aslanhan'a verdi. Parayı alan Ömer Can Aslanhan ortadan kaybolup sırra kadem bastı. Mehmet Bayraktar kanser hastası eşi Tuğba Bayraktar'ı yanına alıp Müge Anlı'ya çıktı. İşte Ömer Can Aslanhan vakası ile izleyici bu vesileyle tanıştı.
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Adını 'Ezel Bayraktar' yapıp ortaya çıktı
Müge Anlı'nın ATV canlı yayınından aradığı Ömer Can Aslanhan, bugün ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programına gelen Ömer Can Aslanhan, ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdiğini ve artist olduğunu söyledi. Müge Anlı yeni ismi Ezel Bayraktar ile konuştukça hem onun hem izleyicinin tansiyonu zirve yaptı. 300 bin lirayı 3 ayda yediğini pişkinlikle itiraf eden Ezel Bayraktar, herkesi delirtti.
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Maskeyle geldi yüzünü açtı
Canlı yayına maske ile çıkan Ezel Bayraktar, Müge Anlı'nın, "Ben şu an yüzümü göstermek istemiyorum. Eee oyuncu olmayacak mısın, aç yüzünü göster" ısrarının ardından maskesini çıkardı. Kendisini 'oyuncu oldum' diye lanse eden Ezel Bayraktar, "Ben oyuncu olacağım, bir dizi projem var. İmzalar atıldı." açıklamalarını yaptı. 300 bin lirayı ailesine tekrar ödeyeceğini söyleyen Ezel Bayraktar, Müge Anlı "hadi ver parayı' deyince "Şu an veremem, para çar çur oldu ama oyunculuktan kazanınca vereceğim" dedi.