Ezel Bayraktar ATV'ye çıktı Müge Anlı sinirden çıldırdı! Böyle arsız böyle yüzsüz böyle rezilini görmedik

Türkiye yeni ismi Ezel Bayraktar olan Ömer Can Aslanhan vakasını Tuğba ve Mehmet Aslanhan çifti canlı yayına çıkanca duydu. Tuğba Bayraktar kanser olunca tedavi masrafları için eşi Mehmet Bayraktar, evini sattı. Mehmet Bayraktar, 300 bin lira tutan parayı saklasın diye kardeşi Ömer Can Aslanhan'a verdi. Parayı alan Ömer Can Aslanhan ortadan kaybolup sırra kadem bastı. Mehmet Bayraktar kanser hastası eşi Tuğba Bayraktar'ı yanına alıp Müge Anlı'ya çıktı. İşte Ömer Can Aslanhan vakası ile izleyici bu vesileyle tanıştı.

Ezel Bayraktar : Ben ayakçı mıyım parayı aldım gittim- VİDEO TIKLA