Eyyüp Kadir İnan: CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Aydın İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İnan konuşmasında Türkiye’nin siyasi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, CHP içindeki gelişmelere sert sözlerle tepki gösterdi.

Abone ol

Programda teşkilatın vefasına vurgu yapan İnan, AK Parti’nin Türkiye’de hizmet siyasetiyle yoluna devam ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını Aydınlılara iletti.

Konuşmasında CHP’de yaşanan gelişmelere değinen İnan, ana muhalefet partisi içinde bir vesayet düzeni ve diktatörlük oluştuğunu söyledi.

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in içinde bulunduğu durumun siyaseten bağımsız bir liderlik olmadığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Açıkça söylüyorum; CHP içinde bir Silivri diktatörlüğü kurulmuştur. Bu diktatörlük CHP yönetimini ve genel başkanını rehin almıştır. Bugün yaşananlar demokrasiyle, siyasetle, fikirle açıklanamaz. Bu, parti içindeki bir vesayet düzeninin sonucudur.”

“Caps olsun diye söylüyorum” sözleriyle dikkat çeken uyarı

“KURULAN O SİLİVRİ DİKTATÖRLÜĞÜNÜ TEMİZLEYEMEZSENİZ, KILIÇDAROĞLU’NA YAPTIKLARININ AYNISINI SANA YAPACAKLAR”

İnan konuşmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “2 sene sonra caps olsun diye söylüyorum” sözlerine Aydın’dan cevap verdi:

“Bakın geçen "caps olsun diye" bir şeyler söylemiş, mahkemenin geleceğine dair kehanetlerde bulunmuş. Ben de kendisine Aydın’dan 2 yıl sonra paylaşılması için "caps olsun diye" söylüyorum: Caps olsun diye söylüyorum ama aslında çok ciddi bir uyarı yapıyorum. Bugün CHP’nin içinde kurulan o Silivri diktatörlüğünü temizleyemezseniz, bugün o casusluk şebekesine, o kirli ilişkilere, o arka plan operasyonlarına ses çıkarmazsanız, şunu bilin ki; cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptıklarının aynısını sana yapacaklar! Bugün alkışlayanlar, yarın aynı düzenin hedefi olacaklarını bilmiyorlar. Çünkü bu kirli zihniyetin bir kuralı vardır: bugün yanında olanı yarın tasfiye eder. O yüzden açık söylüyorum: bugün o Silivri merkezli vesayet düzenini, Silivri diktatörlüğünü temizlemezseniz, yarın o kurduğunuz düzen sizi de öğütür. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Bu mesele siyaset ahlakının korunması meselesidir.”

İnan, siyasi tarih boyunca vesayet düzenlerinin kendi içinden çıkan kadroları tasfiye ettiğini belirterek bunun siyaset ahlakı açısından ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU BAŞKANIMIZ BU KUTLU YOLDA ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKTİR

Konuşmasının bir bölümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan İnan, Aydın için hizmet üretme noktasında ortak bir iradenin önemine dikkat çekti:

“Ben sayın Özlem Çerçioğlu’na baktığımda; günübirlik koltuk sevdası değil, asırlık bir aydın sevdası görüyorum! Kendi ikbali için değil; Aydın’ın sokakları, köyleri, incir kokulu ovaları için dertlenen sarsılmaz bir irade görüyorum. Ankara'daki kısır hesapları, şahsi menfaatleri elinin tersiyle itip "önce aydın, önce millet" diyen o asil duruşu görüyorum! Çünkü biz şuna inanırız: hizmetin ideolojisi olmaz, hizmetin sevdalısı olur! Şunu dışarıdan gazel okuyanlar çok iyi duysun, o kapalı kapılar ardında hesap yapanlar akıllarına iyice kazısın: burası efeler diyarıdır.

Burada sahte efelere, dayatmalara boyun eğilmez! Aydın'da dışarıdan gelip birilerinin efelenmesine, Aydınlılar asla müsaade etmez! Hele hele gecesini gündüzüne katarak Aydınlıların gönlüne taht kurmuş bir büyükşehir belediye başkanına efelenmeye kalkanlara Aydınlı hemşehrilerimiz sandıkta gereken cevabı en güçlü şekilde verecektir! O nedenle kimse boşuna heveslenmesin, kimse ellerini ovuşturmasın! Özlem Çerçioğlu başkanımız bu kutlu yolda asla yalnız yürümeyecektir! Onun sağında bu şehrin vefalı insanları, solunda Aydın’ın yiğit efeleri vardır! Onun arkasında dağ gibi duran, kapı gibi duran mert AK Parti kadroları vardır! Ve onun yanında, her şeyden öte, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan vardır!”

Programda teşkilat mensuplarının vefasına da değinen İnan, AK Parti’nin başarısının temelinde teşkilatların fedakârlığı olduğunu vurguladı. Vefa İftarı programı teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.