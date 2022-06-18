Eyüpsultan'da İETT otobüsü sokağa daldı 17 araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü
İSTANBUL Eyüpsultan’da kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü ara sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken 17 araçta büyük hasar meydana geldi.
Eyüpsultan’da kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü saat 00.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Canan Sokak'ı savaş alanına çevirdi. Kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü ara sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken 17 araçta büyük hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 34 HK 3374 plakalı EM2 Eminönü - Kulaksız seferini yapan İETT otobüsü, Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’a girdiği sırada kontrolden çıkarak sokak üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarpmaya başladı. Hızını alamayan otobüs, sokak boyunca park halinde bulunan içinde kamyon, ambulans ve otomobillerin bulunduğu toplam 17 araca çarptı.
Sokağı birbirine katan İETT şoförü son olarak çelik kasa yüklü 34 BH 288 plakalı kamyona çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken hasar tespit çalışması yaptı.
Şoför kaza sonrası kayıplara karıştı
Kimliği belirlenemeyen İETT şoförü 17 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Otobüsün çarptığı 17 araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası araç sahipleri araçlarının başlarına koşarken gördükleri manzara karşısında şaşkına uğradı. Evde otururken gürültü üzerine balkona çıkan mahalle sakini Hidayet Tayfur, şöyle konuştu: