Eyüpsultan'da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü can verdi
İstanbul Eyüpsultan'da feci bir kaza oldu. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü. Motoru yol kenarına fırlayan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkisinde Erkan Soytürk'ün kullandığı 34 FC 2466 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol aydınlatma direğine çarptı.
Aracın motoru çarpmanın etkisiyle yerinden koparak yol kenarına fırladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yol ve çevre güvenliğini sağlayan polis inceleme yaptı.
