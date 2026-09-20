Eyüpspor’da Özhan Pulat dönemi sona erdi
Fenerbahçe karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat istifa etti. Kulüp yönetimi, Pulat’ın istifa talebini kabul ederken, genç teknik adama verdiği hizmetler için teşekkür etti. Eyüpspor, Pulat yönetiminde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.
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Fenerbahçe'ye farklı kaybeden Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat, istifa kararı aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Pulat'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.
Eyüpspor'un paylaşımında, “Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.
Eyüpspor'la bu sezonun başında anlaşan Özhan Pulat, takımının başında 6 maçta yer aldı. Süper Lig'de bu sezon Eyüpspor'la Özhan Pulat 5 yenilgi ve 1 galibiyet elde etti. Eyüpspor 3 puanla ligin sonrasında yer alıyor.