Eyüpspor’da Özhan Pulat dönemi sona erdi

Fenerbahçe'ye farklı kaybeden Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat, istifa kararı aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Pulat'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Eyüpspor'un paylaşımında, “Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

Eyüpspor'la bu sezonun başında anlaşan Özhan Pulat, takımının başında 6 maçta yer aldı. Süper Lig'de bu sezon Eyüpspor'la Özhan Pulat 5 yenilgi ve 1 galibiyet elde etti. Eyüpspor 3 puanla ligin sonrasında yer alıyor.